ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 September, 2021

عقد المجلس الرئاسي، ممثلا في رئيسه ونائبيه اليوم الإربعاء، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “الصديق الكبير”، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم عمل المصرف، والتطورات المالية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي.

وبحث الاجتماع استكمال آليات توحيد مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة نتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، الذي تم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

وقدم مدير مصرف ليبيا المركزي، إحاطة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها المصرف، للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف، وحجم الإنفاق العام.

وأكد المجلس الرئاسي على ضرورة التعامل بمسؤولية مع نتائج وتوصيات تقرير المراجعة والتدقيق المالي، وأهمية عقد اجتماعات دورية، واستئناف المشاورات مع كافة المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما يمكن اقتراحه من سياسات مالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة.