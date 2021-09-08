اللافي يجدد التفاوض مع القاهرة لتجديد الاشتراكات الليبية على «نايل سات»

اتفق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي، مع رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، أحمد أنيس، على فتح التفاوض بخصوص تعاقدات جديدة لاشتراكات القنوات الليبية وبأسعار مخفضة.

وأبدى مسؤولو «نايل سات»، أثناء لقائهم اللافي، اليوم في القاهرة، استعدادهم لتقديم برامج تدريبية للكوادر الليبية والعاملين بالقنوات الحكومية على مستوى ليبيا، وغيرها من أوجه التعاون في المجال الإعلامي.

– 4 منظمات تطالب الدبيبة بالتراجع عن قرار «توسيع» صلاحيات إدارة الإعلام والاتصال

من جانبه اطلع اللافي على سير العمل بمقر شركة «نايل سات»، والتقنيات المستخدمة لتقديم أفضل الخدمات للقنوات الفضائية المشتركة بالقمر المذكور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا