مجموعة مسلحة تقفل البوابة الرئيسية لمجمع مليتة للغاز

أفاد مصدر لـ218 بقيام مجموعة مسلحة من مدينة زوارة، بإقفال بوابة مصنع مليتة للغاز الواقع شرق المدينة، مطالبين بالإفراج عن فهمي سليم المعتقل لدى جهاز الردع بتهمة الهجرة غير القانونية وتهريب المحروقات، بالإضافة للتعيين في المؤسسة الوطنية للنفط.

المصدر أضاف لـ218 أن العمل في المجمع يسير بشكل طبيعي، إلا أن الموظفين محتجزون ولا يستطيعون المغادرة من البوابة الرئيسية للمجمع، التي يتمركز فيها المسلحون الذين يُقدر عددهم بـ50 مسلحا يستقلون سيارات مسلحة بأسلحة متوسطة.

يُذكر أن قوة الردع الخاصة اعتقلت فهمي سليم الملقب بـ “ملك التهريب” في أغسطس عام 2017، على خلفية ضلوعه في عمليات تهريب الوقود إلى إيطاليا ومالطا، بالإضافة لتسيير مراكب الهجرة غير القانونية.

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