الصور يوجه بحماية المرافق الكهربائية من السرقة وضبط الخارجين عن القانون

عُقد اليوم الأربعاء إجتماع ضم مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية عميد السنوسي صالح السنوسي مع النائب العام الصديق الصور، وبحضور نائب مدير الإدارة محمد المرحاني، بجانب مدير أمن جنزور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي فرع جنزور.

ونوقش خلال الاجتماع الذي أقيم بمكتب النائب العام عدد من المواضيع من أبرزها سير العمل الأمني المتعلقة بحماية المرافق الكهربائية، والإجراءات الضبطية ضد الخارجين عن القانون.

كما تم مناقشة الحملات الأمنية التي قامت بها إدارة حماية الطاقة الكهربائية لضبط عمليات تهريب وبيع الأسلاك النحاسية المسروقة التي حصلت خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الأخرى.

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