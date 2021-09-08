ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

08 September, 2021

قامت مؤسسة قارة عافية للاعمال الانسانية ببلدية الجفرة اليوم الاربعاء بتوزيع مساعدات انسانية على الاسر الاكثر احتياجا والنازحة والارامل والمطلقات بمناطق البلدية ،هون ، ودان ، سوكنة ، زلة والفقهاء .

اشتملت هذه المساعدات المقدمة من الصليب الاحمر الدولي على سلة غذائية متكاملة من بينها زيت وطماطم وفاصوليا وعدس وملح وسكر وتن وغيرها كذلك مواد تنظيف واستخدامات شخصية واواني الطبخ ومرواح هوائية .

وقالت يثرب مفتاح معيوف رئيسة مؤسسة قارة عافية للاعمال الانسانية لبوابة إفريقيا الاخبارية ان هذه المساعدات وزعت على 202 من الشرائح المستهدفة في مناطق بلدية الجفرة كافة .