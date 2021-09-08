حملة بالقربولي لإزالة التوصيلات غير الشرعية على خطوط الكهرباء

انطلقت بمدينة القربولي شرق العاصمة طرابلس حملة الجباية التي يُنفّذها مركز حماية الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون مع قوة دعم المديرية بالمدينة، وتستهدف هذه الحملة إزالة جميع التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية، في محاولة للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء بالقربولي المواطنين وخاصة أصحاب المحال التجارية والأنشطة الصناعية، سرعة التوجه لمكاتب الجباية أو دوائر خدمات المستهلكين، لإتمام إجراءات تسوية أوضاعهم ومساعدة الشركة في إنجاح هذه الحملة.

يُشار إلى أن إدارة حماية الطاقة الكهربائية قد نفّذت حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية، وجباية الدّيون على الكسارات في منطقة العزيزية في المدة القليلة الماضية.

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