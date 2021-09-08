رئيس مجلس الوزراء يلتقي مستشار الأمن الوطني الليبي في طبرق

طبرق 08 سبتمبر 2021 (وال) – التقى في مدينة طبرق ظهر اليوم الأربعاء رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، بمستشار الأمن الوطني السيد إبراهيم بوشناف.

وناقش الاجتماع مجمل عمل مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب القانون رقم 4 لسنة 2007 ميلادي، وترتيبات جلسته القادمة بكامل الأعضاء.

ووفقا لقانون إنشاء المجلس فإنه يضم إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار الأمن الوطني الذي يدير الشؤون التنفيذية للمجلس، كل من السادة وزراء الداخلية، والخارجية، والدفاع، والاقتصاد، والمالية.

وتشمل اختصاصات المجلس الأمن العام والأمن الاقتصادي والاجتماعي ومختلف مناحي الحياة.

وكانت هيئة الرئاسة بمجلس النواب قد أصدرت قرارها رقم (1) للعام الحالي، بتسمية وزير الداخلية والقاضي السابق المستشار إبراهيم بوشناف مستشارا للأمن الوطني ليباشر اختصاصاته وفقا للقانون.(وال – طبرق)

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