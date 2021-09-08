بليحق: النواب سيناقشون إجابات الحكومة عن بنود الاستجواب في الجلسة المقبلة

علق مجلس النواب جلسته إلى الإثنين القادم حيث سيناقش المجلس الجلسة المُقبلة ما جاء في ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب ويتخذ قراره بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب فإن جلسة اليوم خصصت لاستجواب الحكومة المعلن عنه سلفاً حيث حضر رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأوضح بليحق أن أعضاء مجلس النواب استمعوا لردود الحكومة والإجابات حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة.

وتابع: “وبعد استمرار الجلسة لساعات طويلة استمرت لمساء هذا اليوم علقت الجلسة ليوم الاثنين القادم لمناقشة وتدارس مجلس النواب لما ورد في هذه الإجابات والردود من قبل الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بهذه الردود والإجابات”.

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