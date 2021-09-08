وزارة التعليم تفرض امتحاناً تقيمياً لخريجي كليات الطب

أصدرت وزارة التعليم قرارًا باستحداث امتحان تقيمي لكافة خريجي الكليات الطبية العامة والخاصة في ليبيا، تحت مُسمّى “امتحان الدولة”، وذلك لغرض تقييمهم بعد فترة الامتياز.

وخوّل القرار الذي صدر اليوم الأربعاء جامعتي طرابلس وبنغازي الطبيتين، بالإضافة للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، وضع مقترح الإطار العام للضوابط المُنظّمة لإجراء هذا الامتحان، لاعتماده من قبل الوزارة.

يُذكر أن وزارة التعليم أصدرت قرارًا مثيراً للجدل، بإنشاء جامعة طرابلس الطبية، وجامعة بنغازي الطبية، ونقل تبعية كافة الكليات الطبية في البلاد والبالغ عددها 24 كلية، لهاتين الجامعتين في مسعى منها للرفع من جودة خريجي هذه الكليات.

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