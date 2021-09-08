الوكالة الأمريكية للتنمية: لا توجد عوائق تمنع إجراء انتخابات ديسبمبر المقبل

أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في طرابلس جون بينيل أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي في ليبيا.

بينيل، وفي تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، قال: “إن الانتخابات العامة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري في ليبيا تعد خطوة أساسية للوصول إلى مصالحة وطنية أوسع”.

وأشاد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي جرى في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى عدم وجود أي عوائق تذكر تمنع إجراء الانتخابات في شهر ديسبمبر القادم في ليبيا.

وشدد بينيل على أن عملية المصالحة في ليبيا تتطلب اشتراك الحكومة وجميع فئات الشعب، كما تتطلب تقديم القيادة الليبية تنازلات كخطوة لتقديم عملية السلام في البلاد.

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