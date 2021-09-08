وزارة الصحة تبحث احتياجات مركز طبرق الطبي

استقبل مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، الأربعاء، رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، وذلك لبحث احتياجات المركز في ظل جائحة «كورونا».

وقال بوبكر الرفادي، مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط»، إن الزيارة جاءت «كخطوة من وزارة الصحة وحكومة الوحدة الوطنية للوقوف ومتابعة القطاع الصحي ببلدية طبرق، خاصة مركز طبرق الطبي، الذي يعاني نقصًا في المعدات والأدوية، ودعمه في ظل تفشي جائحة كورونا».

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وأضاف الرفادي أن الاجتماع ناقش «أهم الاحتياجات التي يعانيها المركز، مثل الأكسجين والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وكل ما يتعلق بالفرق الطبية في المركز».

وتابع أن المسؤولين أجروا جولة تفقدية لمركز العزل وقسم الكلى ومخزن الأكسجين ومشروع توسعة قسم العزل، وذلك لتقييم الوضع ميدانيًّا رفقة مدير عام مستشفى امساعد وأعضاء اللجنة المرافقة.

وذكر الرفادي أن مدير مركز طبرق الطبي سلم رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية مذكرة تفصيلية بالاحتياجات والمستلزمات الطبية، من أجل النظر فيها وتوفيرها.

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