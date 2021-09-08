بليحق: الرد على إجابات الحكومة سيكون الإثنين القادم

العنوان-طبرق

أرجأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة الردود التي قدّمتها حكومة الوحدة، خلال جلسة المساءلة إلى الإثنين القادم.

وفي تصريح قال، المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق: “تعليق جلسة مجلس النواب إلى الإثنين القادم حيث سيناقش المجلس الجلسة المُقبلة ما جاء في ردود واجابات الحكومة حول بنود الاستجواب خلال جلسة اليوم ويتخذ قراره بهذا الشأن”.

واليوم، عقد مجلس النواب جلسة مساءلة برئاسة المستشار عقيلة صالح، لحكومة الوحدة، بحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووزراء الحكومة.

وقدمت الحكومة خلال الجلسة، ردودها حول الأسئلة، التي قدمتها لجان مجلس النواب المختلفة، حول عديد القضايا.