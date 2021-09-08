الرئاسي يجدد دعمه لانتخابات 24 ديسمبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته.

جاء ذلك في لقاء جمع “المنفي” مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية “جوزيب بوريل”؛ بحثا خلاله العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في العديد من الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدداً من القضايا الاقتصادية المشتركة وفق بيان رسمي للمجلس الرئاسي على حسابه في الفيسبوك.

في السياق نفسه أشاد رئيس المفوضية الأوروبية، بجهود المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة، كما عبّر عن استعداد المفوضية، للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة وإجراء الانتخابات في موعدها.

يُذكر أن المجلس الرئاسي أعلن انطلاق ما أسماه مشروع المصالحة الوطنية، تمهيداً لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء انتخابات 24 ديسمبر.

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