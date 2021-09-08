مستشارة المجلس الرئاسي تبحث دعم البعثة الأممية لمشروع المصالحة الوطنية

التقت مستشارة الشؤون الإنسانية بالمجلس الرئاسي، مها بن خليفة، اليوم الأربعاء، منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريتوسيدوهارت، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ميلانا هانشين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه من مشاريع طيلة السنوات الماضية لخدمة النازحين والمهجرين والمتضررين من الاشتباكات المسلحة، بالإضافة لخطط البعثة والصندوق المستقبلية في هذا الإطار.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في الشؤون الإنسانية، لدعم مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي بهدف تحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري”.

وأشادت بن خليفة بالجهود التي بذلت في هذا الشأن، وأكدت استمرار التعاون مع ممثلتي الصندوق والبعثة، حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم.

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