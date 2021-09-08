المجلس الرئاسي يبحث مع الكبير توحيد المصرف المركزي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء له مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، استكمال آليات توحيد المصرف المركزي من خلال مناقشة نتائج تقرير المراجعة، والتدقيق المالي لحسابات المصرف.

اللقاء الذي حضره النائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي ناقش أيضاً عدداً من القضايا التي تهم عمل المصرف، والتطورات المالية خلال المدة الأخيرة، إلى جانب السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي.

وأكد المجلس الرئاسي على ضرورة التعامل بمسؤولية مع نتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي، وأهمية عقد اجتماعات دورية واستئناف المشاورات، مع جميع المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

من جانبه قدّم الكبير إحاطته للرئاسي حول الخطوات والإجراءات المتخذة من جانب المصرف؛ للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والإجراءات بشأن سياسة الصرف وحجم الإنفاق العام.

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