وزير الخارجية الجزائري: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا 

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض بلاده لأى تدخل أجنبي في ليبيا، داعيا إلى اعتماد منهجية عمل عربي تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وأضافت وزير الخارجية الجزائري، في بيان له، أن “الجزائر ترفض أى تدخل أجنبي في ليبيا، ستدعو إلى اعتماد منهجية عمل عربي مشترك تعتمد على أسس مستحدثة تحمل أبعادا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة”.

وتابع: “أن جدول أعمال يشمل مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.

وأشار إلى أن “الهدف من مشاركة الجزائر هو تجديد مواقفها الثابتة من القضايا العربية لاسيما دعمها الثابت للقضية الفلسطينية واعتماد الحوار لحل الأزمات في بعض الدول العربية ورفض التدخلات الخارجية”.

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