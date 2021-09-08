اللافي يبحث مع كوبيتش الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في لقاء جمعه مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا يان كوبيتش، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، إضافة إلى الاستعداد لإجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.

اللقاء تناول كذلك ملف المصالحة التي تبناها المجلس الرئاسي، والمعطيات التي شهدتها الساحة الليبية خلال اليومين الماضيين، والمتمثلة في الإفراج عن عدد من السجناء ممن صدر في حقهم أحكام قضائية، مع التأكيد على المُضي في هذا الملف قُدما.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، وحث لجنة 5+5 على الإسراع في وضع الخطط اللازمة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي، وضمن زمن محدد تمهيداً لاستقرار البلاد وإجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية