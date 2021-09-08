الزناتي: تم إنفاق (100) مليون دينار من الميزانية المخصصة لمكافحة كورونا

طرابلس 08 سبتمبر 2021 (وال) – أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الأربعاء، أن وزارته لم تُنفق سوى (100) مليون دينار من الميزانية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، مُرحبًا في الوقت ذاته بتشكيل مجلس النواب لجنة لمراقبة ميزانية وزارته.

وأوضح ” الزناتي ” – في معرض ردّه خلال جلسة استجواب الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب – أن الحكومة خصصت (200) مليون دينار، لتمكين الوزارة من دفع مستحقات العناصر الطبية، إلا أنه جرى تسييل (100) مليون دينار منها فقط، سُدِّد منها (79) مليونًا فقط كمستحقات مالية للعناصر الطبية.

وقال إن الحكومة خصصت نحو (500) مليون دينار لمكافحة فيروس كورونا، لكن المبلغ لم يتم صرفه حتى الآن، كما خصصت (600) مليون دينار لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك 500 مليون دينار لمشغلات المعامل اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالي ما خصص مليار و (700) مليون.

وأكد وزير الصحة أن الأموال لم تصرف حتى الآن، معتبرًا أن أولوية الحكومة الآن هو توفير اللقاح وتطعيم أكبر عدد من الليبيين. (وال)

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