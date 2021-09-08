المؤسسة الوطنية للنفط: مناقشات للحسابات الختامية لسنوات سابقة

اجتمع رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، لاعتماد الحسابات الختامية للسنوات 2010، 2011، و2012 بطرابلس.

حيث تمت مناقشة الحسابات الختامية، والاستماع لتقرير ممثل ديوان المحاسبة وتقارير المراجع الخارجي، وفى ختام الاجتماع قررت الجمعية العمومية اعتماد الحسابات الختامية للشركة عن السنوات المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والمراجع الخارجي بالخصوص، وحث الشركة على سرعة الانتهاء من إقفال الحسابات الختامية للسنوات اللاحقة.

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