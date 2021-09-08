وزير الخارجية الإيطالي للمشري: يجب إجراء الانتخابات الليبية بموعدها

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دعم بلاده لليبيا من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكدا التزامه بالتعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع الأطراف الممثلة للبلاد خلال المراحل المقبلة من العملية السياسية، التي سيدعى فيها مجلس الدولة للقيام بدور حاسم وبناء، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ودعا الوزير الإيطالي خلال لقائه رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” الإخواني خالد المشري في روما اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التوافق على الأساس الدستوري والقانوني والمصادقة على قانون الانتخابات من أجل الحفاظ على موعد إجرائها المحدد في 24 ديسمبر المقبل لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في التصويت.

وشدد دي مايو على أهمية الحفاظ على النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ولا سيما إعادة فتح الطريق الساحلي سرت مصراتة، والإفراج عن الأسرى، داعيا إلى التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية المصادقة على الميزانية الموحدة لعام 2021 الضرورية بالنسبة للحكومة في تنفيذ جدول أعمال الإصلاح والتنمية والاستجابة إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية رغبة بلاده في تعزيز عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية.

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