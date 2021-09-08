«الصحة» تسلم مركز طبرق الطبي شحنة أكسجين

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، مركز طبرق الطبي شحنة من الأكسجين المسال، تقدر بحوالي3000 طن، في إطار دعم التصدي لجائحة «كورونا».

من جانبه، أثنى الدكتور فرج الجالي مدير عام مركز طبرق الطبي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، على «دور وزارة الصحة بتقديم شحنة أكسجين ستساهم في سد العجز الحاصل بمركز العزل».

– وزارة الصحة تبحث احتياجات مركز طبرق الطبي

– انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق

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وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الجالي، رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، وذلك لبحث احتياجات المركز في ظل جائحة «كورونا»، ومتابعة القطاع الصحي ببلدية طبرق، الذي يعاني نقصًا في المعدات والأدوية.

وقال وقال بوبكر الرفادي، مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط»، إن مدير مركز طبرق الطبي سلم رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية مذكرة تفصيلية بالاحتياجات والمستلزمات الطبية، من أجل النظر فيها وتوفيرها.

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