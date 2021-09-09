أمن الواحات يضبط 4 أشخاص من “لصوص الكهرباء”

تمكن أعضاء حماية طاقة الكهربائية إدارة “الواحات”، من ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المخبئة بأحد الأماكن بالمنطقة، التي تضم مدن جالو وأوجلة واجخرة.

وذكرت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية أن بعض الخارجين عن القانون قاموا بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة دائرة “اجدابيا” جهد “33”، خلال الفترة الماضية وسرقة أسلاك نحاسية مما تسبب في سقوط 5 أبراج.

وشكّلت إدارة حماية الطاقة الكهربائية “الواحات” فريقا للتحقيق وجمع المعلومات عن الواقعة، فتم التعرف على المكان الذي خبأت فيه الأسلاك المسروقة والقبض على 4 أشخاص، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.

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