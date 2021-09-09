بليحق: الحديث عن تعثر الحكومة بسبب عدم اعتماد الميزانية غير صحيح

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت ردودًا لكل التساؤلات التي طرحها النواب خلال جلسة المساءلة اليوم الأربعاء.

وقال بليحق خلال لقائه عبر قناة “العربية الحدث”، إن الحكومة لديها مهام محددة مُنحت من أجلها الثقة، أبرزها توحيد مؤسسات الدولة وهو ما لم يتم بشكل كامل.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن الحكومة لم ترد بشكل مباشر على سؤال النواب حول توحيد المؤسسات الليبية.

وأضاف أن الحكومة أنفقت 46 مليار دينار والحديث عن تعثر عملها بسبب عدم اعتماد الميزانية “غير صحيح”.

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب استمعوا خلال جلسة اليوم الأربعاء لردود حكومة الوحدة الوطنية والإجابات حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

