مؤسسة الاستثمار تُطلق المرحلة الأولى من مشروع “بناء سلام”

أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار المرحلة الأولى من مشروع “بناء سلام”، ويهدف إلى استكمال المشروعات المتوقفة، إلى جانب استقطاب واستيعاب شريحة الشباب في مشروعات التنمية.

وبحسب القائمين على هذا المشروع فإنه يأتي كجزء من مشاريع عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسيتم توقيع اتفاقية شركة محاصة بهدف استكمال تنفيذ مشروع باب طرابلس2، والذي يضم 3 أبراج إدارية، إلى جانب مُجمع تجاري وفندق 5 نجوم، وبمساهمة نقدية من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار.

المؤسسة وفي تعليق لها حول هذا المشروع ذكرت أنه يأتي من أجل المساهمة في البناء والتعمير، وإنشاء مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مما سيخلق فرص عمل في مجالات مختلفة، وهو ما سيؤدي إلى الاستقرار والنمو المجتمعي.

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