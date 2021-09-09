دورة تدريبية حول مراقبة وحماية الشخصيات من الاعتداء المسلح لمنتسبي إدارة حماية البعثات الدبلوماسية

مصراته 08 سبتمبر 2021 ( وال)- انطلقت بمدينة مصراتة اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال “فن ومرافقة وحماية الشخصيات” تحت إشراف مركز الاتحاد الدولي للتدريب والتأهيل وبمتابعة رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي مصراتة .

وتستمر الدورة – التي تستهدف عدد من منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمدة أسبوعين، يتلقى خلالها المتدربين تدريبات على التصدي للاعتداءات والاشتباكات القريبة والإسعافات الأولية، وكيفية حماية الشخصيات الهامة أثناء الاعتداء المسلح.

وتأتي هذه الدورة بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد “وسام بن جامع”، للرفع من كفاءة منتسبي الإدارة في المجال الأمني. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال