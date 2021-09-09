متدخلا في عمل السلطة التشريعية.. المشري: مجلس الدولة على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية

استعرض رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري مع وزيرَ خارجيّة إيطاليا لويجي دي مايو الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما بحضور عضو المجلس رمضان الزرقاني وسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا عمر الترهوني والقنصل الليبي لدى إيطاليا سالم جموم.

وأكد المشري أن “المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية، واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية، لافتا إلى أن أي تعطيل للاستحقاق الانتخابي قد يؤدي إلى الانسداد السياسي”، بحسب زعمه.

من جهته أكد لويجي دي مايو أنّ بلاده تتابع باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا، موضحا أنه يدعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي، واتفاق برلين، وملتقى الحوار؛ للوصول إلى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

وفي ذات السياق التقى المشري، الأربعاء، رئيسَ لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، بمقر مجلس النواب الإيطالي بالعاصمة الايطالية روما .

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن المشري أكد خلال اللقاء حرصَ المجلس الأعلى للدولة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، مبيناً أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ونقل المركز عن المشري قوله إن “العملية الانتخابية غير قوانين الانتخابات تواجه تحديات كبيرة ، كقضيّة المرتزقة الذين يسيطر بعضهم على مدن ليبية بالكامل، إضافة إلى عدم سيطرة الحكومة على كامل البلاد”، مؤكداً أن “أطرافًا إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي تتدخل بشكل سلبي في البلاد”، بحسب قوله.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال اللقاء أنهم “يتابعون باهتمام وبشكل يومي الملف الليبي”، مُبدياً ترحيبَه “بالاتفاقيات الموقعة بين الأطراف الليبية في منتدى الحوار السياسي، و برلين، متمنيا أن تتم المحافظة على هذه الاتفاقيات” .

وبحسب المكتب الاعلامي فإن “البرلماني الايطالي أشاد بدور المجلس الأعلى للدولة المهم في هذه المرحلة الحساسة، والتي من أهم خطواتها المشاركة في إصدار القوانين مع مجلس النواب”، بحسب قوله.

كما عبّر بييرو فاسينو عن أمله في الوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها، إضافة إلى تأكيده على أن قانون الانتخابات يجب أن يكون متوافَقًا عليه وملزِمًا لجميع الأطراف؛ حتى لا تكون هناك عراقيل، مُبديا استعدادَ مجلس النواب الإيطالي لتقديم المساعدة الفنية التقنية على الصعيد التشريعي، وكذلك التواصل مع لجان المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.

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