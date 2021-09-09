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“بلدي تاورغاء” يكافح “اللشمانيا” بدعم أممي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي تاورغاء تسلمه اليوم اأربعاء عدداً من سيارات مكافحة الآفات، المزودة بأجهزة رش للمبيدات، المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم بليبيا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم جهود محاربة الآفات، والمرض الجلدي “اللشمانيا” الذي ينتشر بشكل لافت بالمدينة، بالإضافة للرفع من الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق بيان لبلدية تاورغاء على حسابها الرسمي في الفيسبوك.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدّم مساعدات إنسانية، وأشرف على تأهيل وصيانة عدد من المرافق والمؤسسات التعليمية بمدينة تاورغاء، التي تعاني مشاكل تنموية، وضعفا في الخدمات، منذ عودة السكان إليها في إطار جهود المصالحة.

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قناة 218 الليبية

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