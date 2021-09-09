رئيس الحكومة يدعو البرلمان لتحديد جلسة لمساءلة أعضاء الحكومة الذين تغيبوا عن جلسة اليوم

طبرق 08 سبتمبر 2021 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة؛ خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم في طبرق، رئاسة المجلس إلى تحديد جلسة لمساءلة أعضاء الحكومة الذين تغيبوا عن جلسة اليوم .

وأشار الدبيبة في معرض رده على بعض المساءلات الواردة من النواب، إلى أن الحكومات المتعاقبة خلفت ديونًا بلغت 70 مليار دينار ليبي .

وحول موضوع المؤسسة الوطنية للنفط؛ فقد أكد الدبيبة أنه ليس هناك مانعًا من نقل مقرها إلى بنغازي، ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت .

وفيما يتعلق بالمرتبات لبعض الموظفين خاصة المتأخرة منها؛ أوضح وزير المالية أن الوزارة وبعد المراجعات، وجدت الكثير من الازدواجيات لعدد من الموظفيهم .

في المقابل، وزير الصحة قدم شكره لمصر، لمساعدتها في توفير بعض الاحتياجات من الأكسجين الطبي لمواجهة وباء كورونا .(وال)

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