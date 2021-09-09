أردوغان يجدد إصراره على الوجود التركي في ليبيا

أكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان على موقف تركيا الداعم للاستحقاق الانتخابي في ليبيا ، وأن تركيا ، بتواجدها في ليبيا إنما جاء بغرض التدريب والاستشارات لقوات الأمن الشرعية بناء على طلب ليبيا وعلى أساس الاتفاقات الثنائة- حسب وصفه.

وأدلى أردوغان بهذا الموقف في اتصال هاتفي مع رئس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” ، الذي وجه من جانبه الدعوة لأردوغان للمشاركه في قمة القادة لمجموعة العشرين التي ستعقد في روما في شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الرئيس التركي طيب أردوغان وعدد من وزراء حكومته والمسؤولين الأتراك أكدوا مراراً وتكراراً منذ وصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجلس الرئاسي للسلطة على الوجود العسكري التركي واستمرار فعالية الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج.

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