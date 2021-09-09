أردوغان يجدد إصراره على الوجود التركي في ليبيا

أكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان على موقف تركيا الداعم للاستحقاق الانتخابي في ليبيا ، وأن تركيا ، بتواجدها في ليبيا إنما جاء بغرض التدريب والاستشارات لقوات الأمن الشرعية بناء على طلب ليبيا وعلى أساس الاتفاقات الثنائة- حسب وصفه.
وأدلى أردوغان بهذا الموقف في اتصال هاتفي مع رئس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” ، الذي وجه من جانبه الدعوة لأردوغان للمشاركه في قمة القادة لمجموعة العشرين التي ستعقد في روما في شهر أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن الرئيس التركي طيب أردوغان وعدد من وزراء حكومته والمسؤولين الأتراك أكدوا مراراً وتكراراً منذ وصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجلس الرئاسي للسلطة على الوجود العسكري التركي واستمرار فعالية الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج.
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