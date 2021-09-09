تعاون بين جهاز التصنيع الحربي والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

طرابلس 08 سبتمبر 2021 (وال)- زار رئيس جهاز التصنيع الحربي عميد دكتور مهندس ” عبد الحميد الطوير ” اليوم الأربعاء، مقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، لبحث جهود التعاون بين الأكاديمية وجهاز التصنيع العسكري.

وكان في استقبال ” الطوير “؛ رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ” رمضان المدني “، ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية ” إبراهيم جليطة “، والمسجل العام بالأكاديمية ” عبد السلام الأخضر” .

وتأتي هذه الزيارة؛ في إطار الشروع في تنفيذ الاتفاقية المُبرمة بين الأكاديمية الليبية وجهاز التصنيع العسكري، للتعاون وتبادل خبرات البحث العلمي والفني التطبيقي في جميع المجالات. (وال)

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