“النواب” يُعلّق جلسة المساءلة للإثنين لبحث اقتناع الأعضاء بالأجوبة

علّق مجلس النواب جلسة اليوم والمخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى الإثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إنه وبعد استمرار الجلسة لساعات تم تعليقها إلى يوم الإثنين القادم، لمناقشة وتدارس الردود التي أوردتها الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بها.

وكانت الحكومة قد غادرت قاعة مجلس النواب بعد إدلائها بأجوبتها، لتتحول بعدها الجلسة إلى مغلقة للتشاور.

يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أجّل الثلاثاء جلسة مساءلة الحكومة، بذريعة وصولها المتأخر لمقر المجلس.

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