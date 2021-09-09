الكوني لبوريل: تأخر إقرار القاعدة الدستورية قد يؤدي الى إصدار مرسوم رئاسي بشأن آلية تنظيم الانتخابات

أشاد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، الأربعاء، بالنتائج الايجابية التي أسفرت عنها جولة الكوني لعدد من دول الجوار، وجدية البحث عن الحلول الناجعة للإشكاليات المختلفة المتعلقة بمراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية والارهاب.

بوريل، وفي مستهل لقائه اليوم بطرابلس مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، شدد على أن الاهتمام بالجنوب الليبي ومراقبة الحدود ودعم برامج معالجة الهجرة والجرائم العابرة للحدود تقف على رأس أولويات الاتحاد الاوربي، لما يمثله ذلك من خطوة استباقية لمعالجة هذه الاشكاليات قبل أن تتدفق نحو بلدان الشمال.

وقال بوريل إن الاتحاد الاوربي من خلال البعثة السياسية ومن خلال البعثة المدنية لمراقبة الحدود يضع أمام السلطات الليبية كافة الامكانيات لمعالجة هذه الازمة وفق شراكة معنية مع دول الجوار.

وتطرق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إلى إشكاليات المرتزقة والفصائل المسلحة وعملية إدماجهم في مجتمعاتهم بعد عودتهم، معتبرا أن المواجهة العسكرية لا تكون الحل الامثل، وبالتالي فإن الشراكة المعنية مع الاتحاد الاوربي لبرامج الادماج والمصالحة تعد على درجة من الاهمية.

واستعرض الكوني نتائج جولته في دول الجوار التي ناقش خلالها إشكاليات الهجرة والجرائم العابرة للحدود والارهاب والمرتزقة، وهي الاخطار التي تهدد أمن واستقرار ليبيا كما تهدد أمن واستقرار دول الجوار، معتبرا أن الحل الامثل لهذه الاشكاليات يجب أن يكون حلا إقليميا وبدعم أوروبي ودولي.

وأشار الكوني إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية مع دول الجوار لمواجهة مختلف التحديات، معتبرا أن إبرام اتفاقية ثنائية تذهب باتجاه إمكانية سرعة مواجهة التحديات الخاصة بكل منطقة برزت بشكلٍ ملح وفق خصوصية الاشكاليات المتعلقة بكل منطقة.

واستعرض الكوني خلال لقائه مع المسؤول الاوروبي، مشاوراته مع الاشقاء في النيجر والتي تمثل حدودها نقطة العبور الاوسع للهجرة نحو ليبيا، معتبرا أن الحل يكمن في التنمية المكانية وانشاء مراكز لتدريب المهاجرين لإعداد اليد العاملة المؤهلة التي يمكن إدماجها بسهولة في سوق العمل في ليبيا أو في أوروبا.

وأكد ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي على أن الاتحاد على أتم استعداد لمساندة ليبيا في مراقبة حدودها بتقديم الدعم اللوجستي الضروري وآليات المراقبة وتدريب حرس الحدود والجهات ذات العلاقة، معتبرا أن استقرار الجنوب وهو استقرار لليبيا والذي من شانه أن يهيئ المناخ الضروري لإجراء الانتخابات في وقتها.

وجدد الكوني، التزام المجلس الرئاسي بموعد إجراء الانتخابات رغم تأخر إقرار القاعدة الدستورية، وإن الامر قد يؤدي الى إصدار مرسوم رئاسي بشأن آلية تنظيم الانتخابات، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار من يمثله ومن يقوده.

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