حزب بريطاني: التدخل الغربي بشؤون ليبيا عام 2011 أساس مشاكلها اليوم

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره الحزب الاشتراكي البريطاني الضوء على الفشل الغربي الذريع في ليبيا بعد أكثر من 10 أعوام على التدخل العسكري في شؤونها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى تسببت بما تعاني من ليبيا اليوم من تمزق إلى حد كبير وصراع ونهبا لخليط معقد ومتحول من الميليشيات لتتحول الحياة بالنسبة للغالبية العظمى من الليبيين كابوسا من العنف وغياب الأمن والنزوح والبطالة والفقر.

وتابع التقرير إن هذا التدخل قاد لتعطل إنتاج النفط وتقاتل الجماعات المسلحة على عوائده فضلا عن عن تحول ليبيا إلى ملاذ لتجار البشر ممن يعاملون المهاجرين غير الشرعيين مثل العبيد مقرا بوجود صعوبات جمة تنتظر الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر أن تتم في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف التقرير إن هذه الصعوبات تتمثل في في تحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات الصراع والتغلب على الخلافات وانعدام الثقة بين مختلف القوى السياسية والإقليمية ومواجهة حقيقة تنظيم الاقتراع الانتخابي في ظل وجود قرابة الـ250 ألفا من النازحين داخليا وإيجاد الإطار الدستوري له.

وبين التقرير إن الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي لا يوجد من بينهم ممثلين عن الطبقتين العمالية والفقيرة في وقت تستمر فيه التدخلات الخارجية لتحقيق مصالح الدول التي تمثلها ما يحتم إزالة النفوذ الأجنبي في ليبيا المتمثل في وقف دعمه للجماعات المسلحة المحلية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ترجمة المرصد – خاص

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