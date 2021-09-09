بوابة الأهرام: هذا هو السبب الحقيقي للإفراج عن الساعدي القذافي ورفاقه

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي لبوابة الأهرام الإخبارية المصرية لتأثيرات إطلاق نجل العقيد الراحل القذافي الساعدي القذافي على المصالحة الوطنية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مدير مكتب دعم السياسات بالمجلس الرئاسي محمد الضراط قوله إن الإفراج الأخير عن مسؤولي نظام العقيد الراحل القذافي جاء استجابة للضغوط الاجتماعية والقبلية أكثر من كونه جزء من عملية شاملة للمصالحة الوطنية.

وتابع الضراط إن أفضل ما يمكن فهمه من الإفراج عن مسؤولين في نظام العقيد الراحل القذافي قبل الانتخابات هو إن الأشخاص الذين ساعدوا في تأمين إطلاق سراح الساعدي القذافي ورفاقه يعتقدون أن بإمكانهم الاستفادة من القوى الاجتماعية والقبلية التابعة للنظام والحصول على دعمهم في الانتخابات المقبلة.

ترجمة المرصد – خاص

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