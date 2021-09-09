ضبط المتورطين في إسقاط 5 أبراج كهرباء بأجدابيا

ضبط أعضاء حماية الطاقة الكهربائية إدارة الواحات، أفرادًا في تشكيل عصابي تسبَّبوا في إسقاط خمسة أبراج كهرباء بأجدابيا.

واعتدى الخارجون عن القانون على خطوط نقل الطاقة دائرة أجدابيا، «جهد 33»، خلال الفترة الماضية، وسرقوا أسلاكًا نحاسية، ما أدى إلى سقوط الأبراج، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشكَّلت إدارة الواحات فريقًا للتحقيق وجمع المعلومات عن الواقعة؛ حيث جرى التعرف عن المكان الذي خُبِّئت به الأسلاك المسروقة، وقبض على أربعة أشخاص.

واتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، الذين أحيلوا إلى جهات الاختصاص.

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