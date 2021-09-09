بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا وتسجل تراجع بداية من مساء الغد على الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق خاصة يوم الغد ويوم السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد يصحبها سحب رعدية على الدواخل.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط من مساء هذا اليوم قد تسبب في إثارة الأتربة وتكون يوم الغد جنوبية غربية نشطة وتتحول تدريجيا في المساء إلى شمالية غربية معتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد حيث تكون ما بين (37- 41) مْ وتسجل انخفاض تدريجي مساء يوم الغد ويكون ملحوظ يوم السبت.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية نشطة على الخليج وبنغازي.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 31) مْ تصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية على غدامس والحمادة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 39) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:22).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47).