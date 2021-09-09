اجتماعات مصرية تركية ستشهد حسم قضية سحب المرتزقة من ليبيا

ليبيا – استدعت تركيا عناصر من جماعة الإخوان وطالبتهم بوقف الأنشطة السياسية فيما صدر قرار تركي بترحيل عناصر أخرى من الإخوان لكن مع عدم تسليمهم.

ووفقا لما صرحت به مصادر لقناة العربية وتابعته صحيفة المرصد فقد ذلك في إطار مساعي أنقرة لتحسين العلاقات مع القاهرة التي جددت تمسكها بتسلم المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات مؤكدة إن الاجتماعات التركية المصرية المقبلة ستشهد حسم قضية سحب المرتزقة من ليبيا.

وبحسب الخارجية المصرية فقد تضمنت جولة المباحثات الثنئاية بين الجانبين المصري والتركي تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع الإقليمية ومنها قضية ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية