الغويل: نحتاج إلى 111 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا

ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل إن مبلغ إعادة إعمار ليبيا خلال السنوات الـ10 المقبلة قد يكون 111 مليار دولار.

الغويل أوضح في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية تابعتها صحيفة المرصد إن مصادر التمويل الأساسية لعملية إعادة إعمار البلاد تتمثل بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة لشركاء التنمية من المؤسسات الدولية إلى جانب القطاع الخاص بالإضافة للتعاون دول الجوار في ملف إعادة الإعمار.

وشدد الغويل على عزم حكومة الوحدة الوطنية على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة الإعمار وإدخال الدول المهمة صاحبة التجارب الرائدة بخبرة ورأسمال وقطاع بشري ويد عاملة مؤهلة جيدا مؤكدا إن التجربة المصرية نصب أعين الحكومة في سبيل تحقيق التنمية.

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