“الجرندي” يبحث الملف الليبي مع “الصباح”

ناقش وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي، مستجدات الملف الليبي ومسار خارطة الطريق، بالإضافة إلى مخرجات اجتماع دول الجوار الليبي، المنعقد مؤخرًا بالجزائر، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما بالقاهرة على هامش اجتماع الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في أفق الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الحساب الرسمي للخارجية التونسية على “فيس بوك”.

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن نيته زيارة تونس، اليوم الخميس؛ في محاولة لرأب الصدع بين البلديْن، على خلفية اتهامات متبادلة بدعم الإرهاب واستمرار إغلاق المنفذ الحدودي بين البلديْن.

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