وزير الخارجية الألماني يصل إلى طرابلس.. ويشيد بتقدم المسار السياسي

أشاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بالتقدم الجيد المُحرز في ليبيا على المسار السياسي، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات، وخروج المرتزقة الأجانب من البلاد، والتي عدّها خطواتٍ مهمةً للمحافظة على مسار مؤتمر برلين.

جاء ذلك في تصريح لـ “ماس” فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، حيث وضع مسألة إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس على رأس جدول أعمال مباحثاته مع المسؤولين الليبيين، مُجددًا تمسّك ألمانيا بالعمل على تعزيز السلام في ليبيا بوصفها شريكًا ملتزمًا مع طرابلس، وفق تغريدة للخارجية الألمانية على تويتر.

يُذكر أن ألمانيا قادت جهودًا ديبلوماسيةً؛ أدت إلى انعقاد مؤتمريْ برلين 1 و2 واللذين يعدّان محورييْن في اعتماد خارطة الطريق المنتهية بانتخابات 24 ديسمبر .

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