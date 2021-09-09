بعد هزيمتهم في انتخابات المغرب.. امغيب لـ إخوان ليبيا: استعدوا للرحيل

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن خسارة حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان في الانتخابات البرلمانية المغربية، يشير إلى تغير واضح في الخريطة السياسية الجديدة في المنطقة.

وقال امغيب، عبر فيسبوك: “مَعلم جديد من معالم الخريطة السياسية الجديدة في المنطقة يظهر في المملكة المغربية، الجزائر هي المحطة القادمة”.

وأردف؛ ” الجماعة عندنا جهزوا حقائبكم واستعدوا للرحيل والفراق، فراق لا لقاء بعده إن شاء الله”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت أمس أن نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية وصلت إلى 50%، والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان خسارة مدوية بحصوله على 12 مقعدا فقط من 395 مقعدا بالبرلمان.

وأكدت الوزارة المغربية، في مؤتمر صحفي لها، أن المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية تشير إلى اندحار حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان الذي قاد الحكومة المغربية منذ 10 سنوات حصل على 12 مقعدا فقط.

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