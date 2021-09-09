مفوضية الانتخابات تبحث مع جمعية (ليبية وابني غريب) دعمهم وتوعيتهم لأهل الجنوب بالانتخابات القادمة

ليبيا – في إطار الرفع من أداء منظمات المجتمع المدني بالجنوب الليبي، التقت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب بجمعية (ليبية وابني غريب) برئاسة آمال الناني، والتي تهتم بحقوق الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية البحث في نشاطات الجمعية ودعمها وتوعيتهم لأهل الجنوب بالانتخابات القادمة في 24 ديسمبر، ومعاناة أبناء المتزوجات من غير الليبيين في حق المواطنة التي تحرمهم المشاركة في الانتخابات.

وحضر الاجتماع نانا يوسف عيسى النائب الأول للاتحاد النسائي العام، وتم خلال الاجتماع تقديم درع الوفاء لعضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيدة رباب حلب عرفانًا ووفاء اتجاه أصحاب المسؤولية.

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