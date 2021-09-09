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مصدر لـ”218″: معتصمون يعطّلون الصادرات النفطية عبر ميناء الحريقة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر لـ”218″ بقيام معتصمين بتعطيل عمليات تصدير النفط الخام، عبر ميناء مرسى الحريقة النفطي، بمدينة طبرق.

ورجح المصدر مطالبة المعتصمين بالتعيين والحصول على وظائف في المؤسسة الوطنية للنفط، بعد توالى الاعتصامات المشابهة في ميناء السدرة النفطي، ومجمع مليتة للغاز غرب البلاد.

وتُثير هذه الاعتصامات والاضطرابات مخاوف من تأثر صادراته البلاد من النفط الخام، بعد فترة تعافٍ، تصاعد خلالها الإنتاج ليقارب المليون و300 ألف برميل.

يُشار إلى أن هذه الاعتصامات تأتي بعد قرار المؤسسة الوطنية للنفط الذي صدر بتوحيد جناحيْ المؤسسة، وضمّ المعينين في الإدارة الموازية لكادر المؤسسة، بعد تفاهمات مع لجنة الطاقة بمجلس النواب.

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قناة 218 الليبية

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