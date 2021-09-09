وفاء الشاذلي لـ الإخوان: قريبا يغلق ملفكم العفن بـ ليبيا بعد تونس ومصر والسودان و المغرب

علقت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، على هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان في الانتخابات البرلمانية المغربية.

وقالت الشاذلي، في منشور لها بفيسبوك، “باي باي الإخوان في كل مكان”، مردفة؛ ” وقريبا يغلق ملفكم العفن بليبيا بعد تونس ومصر والسودان والمغرب”.

وأضافت؛ “فبعد تجربة حكمكم الفاشل الهدام العميل المفقر المهمش المدمر حتى للإسلام انتهت سردية مظلوميتكم للأبد”، مستطردة؛ أخذتم الحكم ولم تكونوا رجال وكرهكم الجميع بما فيهم أنصاركم”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت أمس أن نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية وصلت إلى 50%، والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان خسارة مدوية بحصوله على 12 مقعدا فقط من 395 مقعدا بالبرلمان.

وأكدت الوزارة المغربية، في مؤتمر صحفي لها، أن المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية تشير إلى اندحار حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان الذي قاد الحكومة المغربية منذ 10 سنوات حصل على 12 مقعدا فقط.

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