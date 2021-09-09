اتفق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر على توقيع بروتوكول تعاون بين ليبيا ومصر في المجالات الإعلامية.

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين، اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمن زيارة رسمية يجريها وزير الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين، وتعمل على معالجة السلبيات التي تحدث بين وسائل الإعلام من الجانبين.كما ينص على التعاون في مجالات التدريب، قضايا الوعي والثقافة والإنتاج التلفزيوني المشترك، تقديم المحتوى الإعلامي الجيد، والإنتاج الدرامي المشترك.

ورحب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعرض المسلسل ضمن الإعلام الحكومي. وتناول الطرفان إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تنظيم قطاع الإعلام ومؤسساته، والاستفادة من التجربة المصرية في جانب الاتصال الحكومي.

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بدوره، استعرض الوفد الليبي تجربة حكومة الوحدة الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا، والتطور الحاصل في مجال الإنتاج الدرامي. من جهته، أوضح الجانب المصري أن الأجواء حاليا ملائمة للبدء في فترة «غير مسبوقة» من العلاقات المصرية الليبية تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، مؤكدا حرصهم على نقل التجربة المصرية في الإعلام إلى ليبيا.

ويوم الأربعاء، اتفق اللافي، مع رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، أحمد أنيس، على فتح التفاوض بخصوص تعاقدات جديدة لاشتراكات القنوات الليبية وبأسعار مخفضة. وأبدى مسؤولو «نايل سات»، أثناء لقائهم اللافي، استعدادهم لتقديم برامج تدريبية للكوادر الليبية والعاملين بالقنوات الحكومية على مستوى ليبيا، وغيرها من أوجه التعاون في المجال الإعلامي.

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