الرئاسي يبدي استعداده لإصدار مرسوم يدعم الانتخابات العامة

العنوان_طرابلس

أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استعداده لدعم إجراء الانتخابات عبر إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته وفقا لتطلعات ورغبة الشعب الليبي.

تصريح المنفي جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي بعد لقاء جمعه بجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية وفيه تم بحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي بملفات الهجرة غير الشرعية والمصالحة الوطنية والانتخابات والتعاون الأمني وقضايا اقتصادية مشتركة.

من جانبه أشاد بوريل بجهود الرئاسي فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة واستمرار وقف إطلاق النار والخطوات المنجزة في ملف المصالحة معربا عن استعداد المفوضية للتعاون مع المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الشاملة وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد بوريل تقديره لرؤية المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية وما اتخذه من خطوات تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام مبادئ حقوق الإنسان وهو ما يعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل.