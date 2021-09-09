اجتماع افتراضي للخارجية مع بعثاتها في الأمريكيتيْن لتحسين أدائها

نظمت إدارة شؤون الأمريكيتيْن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأربعاء، اجتماعها الافتراضي الأول، عبر تقنية الفيديو، مع رؤساء البعثات الليبية في الأمريكيتيْن.

وأكد وكيل الشؤون السياسية بالوزارة محمد عيسى، خلال مداخلة له، أن هذا الاجتماع يأتي للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ من أجل خلق آلية دورية للتواصل المستمر معها، والعمل على إيجاد حل لما يواجهها من إشكاليات؛ لتحسين أدائها الدبلوماسي والقنصلي والإداري.

من جانبهم؛ أرجع رؤساء البعثات تدني مستوى الخدمات المقدمة للجاليات الليبية المتواجدة في بعض الدول إلى ما تواجهه السفارات من صعوبات مالية وإدارية.

وأبدى مدير إدارة شؤون الأمريكيتيْن بعض الملاحظات التي ينبغي الالتزام بها؛ من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين أداء عمل البعثات على الصعيديْن الدبلوماسي والسياسي وإيجاد الحلول لمشاكلها.

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