مدير إدارة آسيا وأستراليا بالخارجية يناقش مع القائم بالأعمال الاندونيسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

ليبيا – اجتمع مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية أحمد سالم النعاس مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى ليبيا، وذلك بمقر الوزارة بطرابلس أمس الأربعاء.

القائم بالأعمال قدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التهنئة لمدير الإدارة بمناسبة استلامه لمهام إدارة آسيا وأستراليا.

ومن جهته رحب مدير إدارة آسيا وأستراليا بالقائم بأعمال السفارة الأندونيسية في ليبيا، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة المساعدات اللازمة لتمكينه من أداء عمله والدفع بالعلاقات بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوي الإقليمي والدولي.

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