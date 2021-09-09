ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على شمال ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا، وتسجّل تراجعًا بدايةً من مساء الجمعة على الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافيةً إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق، خاصةً خلال اليوميْن القادميْن مع احتمال هطول أمطار خفيفة قد تصاحبها سحب رعدية على الدواخل، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط اعتبارًا من مساء الخميس، قد تتسبّب في إثارة الأتربة، وتكون الجمعة جنوبية غربية نشطة، وتتحوّل تدريجيًا في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية، وترتفع الجمعة بحيث تكون ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية، ويكون الانخفاض ملحوظًا السبت القادم.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الخميس على الجبل الأخضر، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحوّل مساء الجمعة إلى جنوبية شرقية نشطة على الخليج وبنغازي، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و31 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة على جالو والجغبوب، وتسجّل ارتفاعًا يوم السبت.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجفرة وغدامس والحمادة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحوّل الجمعة إلى جنوبية فجنوبية غربية على غدامس والحمادة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضًا يوم الجمعة.

وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية.

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