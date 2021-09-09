المنفي يبحث مع خارجية ألمانيا إخراج المرتزقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية ألمانيا “هايكو ماس”، ملف إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وآليات دعم جهود المجلس الرئاسي في هذا الجانب.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور السفير الألماني لدى ليبيا، “ميشاءيل اونماخت”، والوفد المرافق له، مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي، في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد.

وأشاد المنفي بالدور المهم للدبلوماسية الألمانية، في إنجاح مؤتمر برلين (1) وبرلين (2) من خلال دفع العملية السياسية، ودعم الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، مشيداً بإعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس، بما يعزز التعاون المشترك في العديد المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني، استمرار جهود بلاده في دعم العملية السياسية في ليبيا، وتطلعه للاستماع إلى تقييم المساعي الدبلوماسية الألمانية، في هذه المرحلة، مُشيداً بجهود المجلس الرئاسي، في مسار المصالحة التي تعد جزء مهماً من جهود إجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب ماس عن استعداد بلاده، لاستكمال الجهود السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم مساعي المجلس الرئاسي لإنجاز كافة استحقاقات المرحلة.